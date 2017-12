Via Croce Verde, incendio in un appartamento spento dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco, più due di supporto, sono partite nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento di via Croce Verde a Verona. Molto probabile che il rogo sia partito accidentalmente dalla cucina e che si sia propagato in fretta, tanto che i tre occupanti dell'appartamento, una donna con i due figli, non hanno potuto fare molto per spegnerlo. Hanno fatto in tempo solo a scappare, mettendosi in salvo al di fuori dello stabile.

L'intervento dei pompieri è durato qualche ora.