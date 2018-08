Uscito da poco dal carcere, spacciatore di nuovo arrestato a Verona

Gli agenti delle volanti della Questura di Verona hanno arrestato ieri mattina, 30 agosto, un trentenne nigeriano, le cui iniziali sono S.O. L'uomo aveva precedenti specifici a suo carico ed era già stato arrestato a marzo poiché trovato in possesso di quasi due chili di marijuana e di circa 3.000 euro in contanti.

L'attenta attività investigativa della polizia, svolta da maggio a seguito della scarcerazione dell'uomo, ha portato a ritenere che il 30enne continuasse a trafficare sostanze stupefacenti nel veronese. Gli agenti, dopo diversi appostamenti, hanno individuato S.O. in via Città di Nimes e lo hanno sottoposto a controllo. Nella tasca dei pantaloni, l'uomo aveva un involucro di cellophane trasparente contenente marijuana e 440 euro in contanti. Inoltre, negli slip, S.O. aveva tre confezioni sigillate, contenenti marijuana.

Arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, lo straniero è stato accompagnato in questura dove gli agenti hanno sequestrato la droga rinvenuta, dal peso complessivo di circa 60 grammi, il denaro e due telefoni cellulari sprovvisti di scheda sim che l'uomo portava con sé.

Per S.O. è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona. L'udienza è stata rinviata al 13 novembre 2018.