Arrestato giovane molesto in via Città di Nimes, aveva anche dell'hashish

I carabinieri di Verona, nella notte tra ieri ed oggi 22 e 23 luglio, hanno arrestato un giovane marocchino per false attestazioni sull'identità personale, detenzione di sostanze stupefacenti ai finì di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato eseguito in via Città di Nimes da un equipaggio del nucleo radiomobile.

Il ragazzo di 25 anni, nullafacente, pregiudicato, irregolare e destinatario di ordine di espulsione, è stato segnalato al 112 come persona molesta nei pressi della festa latino-americana in corso ai Bastioni. L'immediato intervento dell'equipaggio e la dettagliata descrizione hanno permesso di individuare e bloccare il 25enne molesto. Inizialmente il soggetto ha fornito false generalità all'equipaggio e poi gli si è scagliato contro, venendo bloccato. La conseguente perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di trovare 8 dosi di hashish, già suddivise e pronte per essere spacciate.

Il venticinquenne, in attesa del processo per direttissima, è rimasto in camera di sicurezza. Al termine del giudizio per direttissima, il marocchino ha patteggiato un anno di reclusione con sospensione della pena.