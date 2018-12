Tensione a Veronetta: «aggressioni verso una straniera ed una ragazza»

Dopo l'apertura della sede di Forza Nuova in via San Nazaro e della festa per il primo anniversario di quella di CasaPound in via Mazza, sale ancora la tensione a Veronetta. Due episodi sono stati denunciati con un comunicato diffuso da "Assemblea 17 dicembre": quello di una donna straniera che sarebbe stata aggredita e picchiata, e quello di una ragazza presa di mira per i suoi abiti.

Si è parlato anche della piazza antifascista, antirazzista e antisessista che per tutto il pomeriggio, davanti alla chiesa di Santa Toscana, ha protestato contro la duplice presenza neofascista a Veronetta, e dell'imponente schieramento di forze dell'ordine che ha bloccato il quartiere. Ma una notizia non è uscita per niente, anzi due - recita la nota diffusa -: una signora romena, che parlava al telefono nella sua lingua camminando lungo via XX Settembre, è stata apostrofata come "straniera di merda" e presa a calci, finendo sotto shock al Pronto Soccorso. E una ragazza che camminava sola lungo via Mazza in abbigliamento non consono all'estetica casapoundina si è presa una violenta spallata, ed ha scelto di non reagire neanche a parole, temendo di peggio.

Non diteci che esageriamo: è davvero tempo di tenere gli occhi aperti.