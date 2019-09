Due veronesi fermati nella Bassa Bresciana con arnesi da scasso in auto

Domenica scorsa, 1 settembre, due cinquantenni veronesi sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, di cappucci e sciarpe, di un coltello a serramanico e di un finto distintivo dei carabinieri.

I due uomini, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati visti aggirarsi su di una Fiat Punto nella Bassa Bresciana. Diverse segnalazioni per l'auto sospetta sono state fatte ai militari di Pralboino, i quali hanno coinvolto anche i colleghi di Varolanuova, come riportato da BresciaToday.

Dopo aver bloccato tutte le vie di fuga, l'auto sospetta è stata fermata nel centro di Pavone Mella, dopo un breve inseguimento. Nella vettura, i carabinieri hanno trovato gli arnesi da scasso e tutto il resto del materiale, che è stato immediatamente sequestrato.