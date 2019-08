Rapina con spray urticante al concerto di Salmo, un testimone veronese

C'è anche un ragazzo di Verona tra i testimoni della rapina avvenuta lunedì scorso, 12 agosto, durante il concerto di Salmo alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La rapina è stata compiuta con la tecnica dello spray urticante, la stessa utilizzata dalla banda modenese arrestata per la strage di Corinaldo, la stessa banda che colpì anche al Dorian Gray di Verona.

Il racconto del fan veronese di Salmo è stato raccolto, insieme a quello di altri ragazzi di Pordenone, da Ansa. I testimoni hanno dichiarato che mentre ballavano, un uomo piccolo di statura, tra i 30 e i 40 anni, abbronzato e con una maglietta verde militare gli si è avvicinato. Sarebbe stato lui a strappare una collanina d'oro ad un loro amico e ad utilizzare lo spray al peperoncino per creare confusione e fuggire indisturbato.

Fortunatamente, alla Beach Arena di Lignano c'era spazio e quindi non si è scatenato lo stesso panico che si creò a Corinaldo, dove purtroppo alcuni giovani persero la vita. Ma fondamentale sono stati anche gli interventi della security e del rapper Salmo, il quale ha interrotto due volte il suo concerto per ristabilire la calma tra il pubblico che lo stava ascoltando.