Incidente sul lavoro nel modenese, morto operaio residente a Verona

Era rumeno di origine e risultava residente a Verona, l'operaio morto ieri, 15 gennaio, per un incidente sul lavoro nel modenese.

L'incidente, come riportato da ModenaToday, era avvenuto venerdì 12 gennaio in un cantiere della Gold Art a Sant'Antonio di Pavullo. L'uomo, cinquantenne, era rimasto schiacciato da un cestello elevatore. Trasportato in condizioni critiche nel reparto di neurorianimazione di Baggiorava, i medici hanno cercato di salvarlo fino a ieri, giorno in cui è stata confermata la sua morte cerebrale.