Veronese 58enne salvato dopo malore in un'area di servizio della A22

Un veronese di 58 anni è stato trasportato in codice rosso ieri, 30 luglio, al pronto soccorso dell'ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena.

L'uomo si è sentito male e ha perso conoscenza nell'area di servizio «Campogalliano Est» dell'autostrada A22. Il personale della stazione di servizio lo ha immediatamente soccorso, usando anche il defibrillatore installato nella struttura. Poi sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Modena Nord. La sinergia tra gli operatori della polizia e il personale medico ha permesso al 58enne veronese di riprendere i sensi, dopo quarantacinque minuti di manovre di rianimazione cardiopolmonare, come riportato da ModenaToday.

Gli uomini della polizia stradale sono stati d'aiuto anche per il viaggio in ospedale, aprendo la strada all'ambulanza.