Offre due computer, riceve i soldi ma non li consegna. Veronese denunciato

Un veronese di 48 anni è stato individuato e denunciato dalla Guardia di Finanza di Trento per una presunta truffa ai danni di un giovane di Rovereto.

I due si erano conosciuti a delle mostre canine, scrive Ansa, ed è stato il 48enne a proporre al giovane trentino un vantaggioso affare. Gli ha offerto un computer a circa 1.000 euro, quando il suo valore di mercato era almeno il doppio. Questo computer però non è mai arrivato al ragazzo di Rovereto che però si fidava del 48enne veronese, tanto da concludere un secondo affare simile, sempre un computer a circa 1.000 euro.

In totale, il giovane ha speso più di 2.000 euro per due computer che non gli sono mai stati recapitati. Così, il ragazzo trentino si è rivolto alle Fiamme Gialle che hanno denunciato il veronese, rinnovando però il loro appello a fare molta attenzione alle truffe online, soprattutto quando vengono messi in vendita prodotti a prezzi eccessivamente bassi.