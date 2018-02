Cronaca Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

Veronese 79enne scivola sulle Piccole Dolomiti trentine. Portato in ospedale

L'uomo per fortuna non è morto ma è caduto in un canalone da un'altezza di circa 200 metri, procurandosi diversi traumi. Sul posto gli operatori del 118 e del soccorso alpino