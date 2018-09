Veronese in manette a Bologna: in casa aveva quasi 4 kg di hashish

Un veronese di 24 anni, insieme ad altre due persone, è stato arrestato dai carabinieri di Bologna nell'ambito di un'operazione antidroga scattata lunedì, che ha portato al sequestro di 4 chilogrammi di hashish e di circa 27mila euro.

Come riportano i colleghi di BolognaToday, i militari avevano messo sotto osservazione la zona del parco della Montagnola, dove da qualche giorno era stato notato un viavai di individui sospetti tra l'area verde ed un anonimo appartamento sito nel quartiere Saragozza. In diversi casi l'Arma ha sottoposto a controllo alcuni di questi soggetti, trovandoli in possesso di modeste quantità di stupefacente.

Così nel pomeriggio del 24 settembre è scattata la perquisizione all’interno della prima abitazione: a finire nei guai è stato un 37enne leccese, insospettabile insegnante di musica. Ingegnosamente occultati dietro a una libreria, sono infatti stati rinvenuti due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi, una bilancina di precisione e 1.900 euro in contanti. Da lì hanno preso il via ulteriori indagini che hanno portato alla perquisizione di un'altra casa, ritenuta l'anello superiore della catena di rifornimento, situata nella periferia di Bologna. Lì sono stati rinvenuti altri 3,8 chilogrammi di hashish, un bilancino di precisione e ben 26mila euro in contanti, mentre a finire in manette sono stati un veronese di 24 e un brindisino di 39 anni.

Per il 37enne leccese sono stati disposti i domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre per gli altri due si sono aperte le porte del carcere.