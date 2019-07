Cade da cinquanta metri, 27enne veronese in condizioni critiche in ospedale

Ieri pomeriggio, 22 luglio, un 27enne veronese è stato elitrasportato in condizioni critiche all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il giovane era caduto da un'altezza di circa cinquanta metri mentre percorreva la via ferrata Burrone Giovanelli, a Mezzocorona, in provincia di Trento. Il ragazzo si trovava nella parte iniziale della via ferrata, sul sentiero esposto e attrezzato con cordino che precede l'entrata nella forra. Il 27enne probabilmente ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel bosco sottostante.

A chiamare il 112, poco prima delle 18, sono stati gli escursionisti che erano con lui. Sul posto è stato inviato un elicottero ed una squadra di sei componenti del soccorso alpino. Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori che lo hanno spinalizzato e trasportato a spalla con la barella portantina fino al parcheggio, dove l'elicottero lo ha prelevato per il trasporto d'urgenza in ospedale.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco e la Croce Bianca.