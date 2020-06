Ripristinati i normali orari di accesso alle Zone a traffico limitato della città di Verona

La città di Verona torna a popolarsi, anche di turisti. E con il ritorno alla normalità anche l'accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico torna agli orari di sempre, quelli in vigore da anni prima dell'emergenza Covid. Da ieri, lunedì 22 giugno, si può infatti accedere alla Ztl dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.30.

La misura straordinaria è rimasta in vigore per quasi due mesi, ossia dal 25 aprile scorso, quando è stata adottata per favorire la ripresa della attività economiche penalizzate dal lockdown, che in quei giorni avevano avuto la possibilità di esercitare il take away. Il provvedimento, che allargava l'apertura della Ztl nelle fasce orarie del pranzo e della cena, agevolava infatti i clienti nel raggiungere più facilmente i locali del centro storico per l’asporto, favorendo al contempo l'attività dei take away durante il Covid.

Ora che tutti gli esercizi commerciali sono tornati a regime, la Ztl torna agli orari d'origine. Il ritorno alla normalità è avvenuto anche con l'ampliamento dei plateatici a favore degli esercenti del centro storico, con bar e ristoranti che possono utilizzare maggiore spazio esterno al proprio locale per garantire al meglio il distanziamento sociale senza penalizzarne la capienza.

«Dopo quasi due mesi di Ztl "straordinaria", da oggi gli accessi al centro storico tornano quelli di sempre. - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina - Un provvedimento attuato in piena emergenza sanitaria, quando erano pochissime le attività aperte e che potevano svolgere il proprio servizio. Tra queste, i locali e i ristoranti che facevano take away, molti dei quali situati proprio in centro. Da qui la decisione di allargare le fasce di accesso alla Ztl, per agevolare i cittadini nel raggiungere i locali d'asporto e per mettere le nostre attività nelle condizioni di lavorare. Ora, tutti i negozi del centro sono aperti e il piano per l'ampliamento dei plateatici è in fase di definizione. La città si sta animando, è un dato oggettivo, confermato dai turisti che si sono visti questo weekend, molti italiani ma anche tanti stranieri. Un segno positivo, il modo migliore per iniziare questa estate».