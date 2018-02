Mountain Film Festival di Verona, tutti i premiati della terza edizione

Grande successo per la terza edizione del Verona Mountain Film Festival che ha registrato il tutto esaurito durante le sue cinque serate. A dare il via alla serata finale è stato l'emozionante concerto "Da Monteverdi a Morricone" con il soprano Silvia Lorenzi accompagnata alla chitarra dal maestro Paolo Manzolini. A chiudere il festival la proiezione del film "Still Alive" di Reinhold Messner.

Il premio per il concorso fotografico "Fondazione Giorgio Zanotto" è andato a Michele Rossetti per la sua opera "Vortex Aviolo" perché "i colori che emergono da questo scatto fanno percepire, a chi lo guarda, l'energia del momento, la forza della natura e la bellezza della montagna". Il film vincitore del festival è "K2, une journée particulière" di François Damilano Girare. Il premio Radio Garda è andato a "Oltre il confine - storia di Ettore Castiglioni" di Federico Massa e Andrea Azzetti. La giuria ha desiderato sottolineare come questo film, nonostante lo storico mistero che aleggia attorno alla figura del mitico alpinista Ettore Castiglioni, sia riuscito a ricostruirne, con una ricerca meticolosa e puntuale, la vicenda umana, alpinistica e artistica di un uomo che a pieno titolo è entrato nella storia non solo dell'alpinismo. La menzione speciale, infine, è andata al film "L'isola a pedali" di Eric Tornaghi. Di questa pellicola la Giuria ha apprezzato il messaggio: un viaggio come scoperta per conoscere nuovi ambienti, paesaggi e popoli in modo possibilmente slow.