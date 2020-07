Il maltempo flagella ancora il Veronese: in città un albero si abbatte su due automobili

Numerosi interventi a Verona e provincia nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, a causa del maltempo, hanno impegnato i vigili del fuoco scaligeri. Tra i più rilevanti da segnalare quello delle ore 4.10 dove squadre di Bardolino sono intervenute sulla strada provinciale 9, via San Zeno, nel Comune di Torri del Benaco per la caduta di un albero d'alto fusto che ha provocato uno smottamento del terrapieno impedendo così la circolazione sulla via.

Alle ore 5.30, inoltre, in via Vasco de Gama a Verona i pompieri della sede centrale sono intervenuti per un albero d'alto fusto che, cadendo sulla via, ha danneggiato due autovetture parcheggiate oltre a strappare i cavi della pubblica illuminazione. Altri interventi sono stati effettuati nel territorio di Legnago. Intorno alle 8.30 di questa mattina, giovedì 2 luglio, la situazione si è risolta riportando alla normalità la viabilità.