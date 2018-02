Cinque giorni dedicati agli innamorati di ogni età: è iniziato il Verona in Love

Con il taglio del nastro da parte del sindaco Federico Sboarina ha preso ufficialmente il via mercoledì mattina l’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, in programma fino a domenica.

“Ogni mattina mi alzo ringraziando Shakespeare per aver scelto di ambientare la storia di Romeo e Giulietta proprio a Verona – ha detto Sboarina in tono scherzoso -. La nostra città è la più bella del mondo, con eccellenze indiscusse come l’Arena, la fiera, il patrimonio artistico e culturale, ma è indubbiamente il mito della drammatica storia tra i due giovani innamorati a renderle famosa a livello internazionale. L’obiettivo, è farne un brand per una più ampia promozione della città, legato non solo a Verona in Love, con iniziative culturali e percorsi museali durante tutto l’anno, in risposta anche al numero di turisti in costante aumento”.

“Abbiamo voluto attribuire alla manifestazione una valenza anche culturale – ha affermato l’assessore alla Cultura Francesca Briani -, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di visitare i nostri musei e partecipare alle iniziative proposte per l’occasione. Un programma davvero ricco per soddisfare tutti, famiglie, bambini e anche sportivi”.

Al taglio del nastro è seguito il primo annullo postale dedicato all’evento, timbro che il Sindaco ha posto su una cartolina romantica, spedita poi dall’infopoint di Poste Italiane in piazza dei Signori.

Due le coppie che hanno scelto Verona, nel giorno di San Valentino, per promettersi eterno amore. Franco e Susanna, rispettivamente di 56 e 52 anni, sono arrivati apposta da Pesaro per sposarsi nella Cappella dei Notai. Come espressamente richiesto, l’unione civile è stata celebrata dal Sindaco.

La Tomba di Giulietta è stata invece la cornice del secondo matrimonio della giornata, che ha unito due giovani sui trent’anni. Entrambe le unioni si inseriscono nel progetto comunale “Sposami a Verona”.

Insieme al Sindaco e all’assessore alla Cultura, erano presenti all’inaugurazione l’assessore alle Attività economiche, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi e gli atleti di Scherma Valerio Aspromonte e Martina Favaretto, in occasione della presentazione dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti, che si terranno proprio a Verona dall’1 al 9 aprile.