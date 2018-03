Verona e Germania sempre più vicine con i nuovi collegamenti dal Catullo

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa rafforza la sua offerta raggiungendo i 7 collegamenti giornalieri da Verona verso il territorio tedesco, 3 per Monaco di Baviera e 4 per Francoforte.

I passeggeri in partenza dalla città scaligera diretti verso la Germania avranno a disposizione un’ampia scelta di fasce orarie; un vantaggio che coinvolge anche coloro che hanno necessità di continuare il loro viaggio per i maggiori aeroporti internazionali, come New York, Delhi, Shanghai, Hong Kong, San Paolo, Miami, Chicago, Bangkok, Los Angeles, Pechino.

L’innovativo sistema tariffario che dà l’opportunità al passeggero di scegliere la tariffa più consona alle proprie esigenze (tra Light, Plus ed Emotion), da oggi verrà applicato anche a questa tratta.

Francoforte è il centro finanziario tedesco, oltre che Sede della Banca Centrale Europea, e offre tante opportunità per chi desidera visitarla durante la bella stagione: tra chiese gotiche e grattacieli di vetro, è stata più volte soprannominata Mainhattan per la somiglianza con la Grande Mela. Chi ama l’arte e la storia può visitare il Goethe Museum, la casa privata del famoso poeta e scrittore; per chi, invece, ama le lunghe camminate, è possibile perdersi tra i meravigliosi parchi che accostano il fiume Meno, tra alberi in fiore e percorsi ciclistici.