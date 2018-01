Turismo e Carnevale, Verona tra le località emergenti per HotelsCombined

Venezia, Viareggio, Putignano, Acireale, Milano. Città italiane note, tra le altre cose, anche per i loro carnevali che attirano ogni anno tantissimi turisti. E anche quest'anno puntano a ripetersi, anche se HotelsCombined, motore di ricerca che confronta i prezzi e le offerte degli hotel, ha notato che negli ultimi anni ci sono città e località italiane che hanno fatto registrare un aumento di prenotazioni proprio grazie alle feste di Carnevale. Il motore di ricerca ha selezionato cinque destinazioni che si possono definire emergenti dal punto di vista turistico nei giorni di Carnevale. E tra queste c'è Verona.

HotelsCombined ha descritto il Carnevale di Verona come "uno dei più antichi di Italia" e "una delle festività più sentite dalla popolazione locale". Nella descrizione non poteva non essere citato Papà del Gnoco, che è stato eletto proprio domenica scorsa, 21 gennaio. L'altra immancabile tradizione è quella del Venerdì Gnocolar, e cioè gli gnocchi mangiati nel venerdì grasso.

Le altre quattro destinazioni evidenziate da HotelsCombined sono Borgosesia, in provincia di Vercelli, il cui Carnevale ha più di 130 anni e che trasforma Borgosesia in Magunopoli, cioè la città di Magunella, la maschera locale. A Frosinone, invece, nel giorno del martedì grasso si celebra la Festa della Radeca, ovvero l'agave. A Oristano si corre la Sartiglia nei giorni di Carnevale, un palio equestre di origine medievale. E l'ultima località segnalata è Ivrea, nota per la sua Battaglia delle Arance durante la sfilata dei carri carnevaleschi.