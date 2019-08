Cedimento di una fognatura in città: operai al lavoro e traffico deviato

Durante alcuni lavori in corso nella mattinata di oggi, venerdì 23 agosto, a Verona si è verificato lo sversamento di acque reflue fognarie in via Ponte Pignolo nelle vicinanza di Piazza Isolo. A seguito dell'episodio, via Interrato dell'Acqua Morta è stata dunque chiusa al traffico dalla polizia locale. Si rivela ora necessario procedere allo scavo nell'area per cercare di identificare l'origine del problema.

Non pochi i disagi alla viabilità che si sono inevitabilmente prodotti a seguito dell'episodio, con diversi autobus deviati dalla loro normale tratta, al pari delle auto dei privati cittadini. Al lavoro i tecnici di Acque Veronesi impegnati sul campo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, così come gli agenti della locale che stanno regolando il traffico in questa fase delicata.

La nota di Acque Veronesi

«A causa di infiltrazioni dal collettore fognario posizionato ad una quota superiore rispetto allo scavo in corso, - si legge in una nota di Acque Veronesi - si interrompe per alcuni giorni l’attraversamento di interrato dell’acqua morta con il sistema no-dig. Per verificare le esatte cause del problema verificatosi, sarà necessario aprire uno scavo a cielo aperto con conseguente interruzione del traffico. Tecnici e impresa sono già operativi. In mattinata - prosegue la nota ufficiale - il sopralluogo sul posto alla presenza dei vertici di Acque Veronesi (presenti il presidente Mantovanelli, il vice Corrà, il direttore generale Peroni e il direttore tecnico-operativo Anti), l’assessore comunale alle strade Padovani e il comandante della polizia municipale Luigi Altamura. Acque Veronesi si scusa per i disagi provocati».