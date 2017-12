Verona, spacciatore cerca di scappare ma la polizia lo insegue e lo arresta

Verso le 15 di ieri, 28 dicembre, una volante della polizia di Verona ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto vicino al distributore Tamoil di via Palladio. Il ragazzo ha notato l'avvicinarsi dei poliziotti e ha pensato di scappare verso via Cardinale. A quel punto, un agente è sceso dall'auto e lo ha inseguito. Il collega intanto ha cercato di intercettare il fuggitivo lungo le vie limitrofe sull'auto di servizio. La fuga è terminata in via Camuzzoni dove, all'altezza dell'Hotel Piccolo, il soggetto è stato ammanettato dopo una breve colluttazione. A pochi metri di distanza dall'argine del canale, gli agenti hanno trovato un involucro di plastica trasparente al cui interno è stata trovata una sostanza stupefacente. L'involucro era stato lanciato durante la fuga dal giovane col chiaro scopo di disfarsene e cancellare ogni prova.

La perquisizione personale ha dato esito positivo: gli operanti hanno trovato nella tasca del giubbotto 3.050 euro suddivisi in banconote da 50 euro. Il denaro, considerato provento dell'attività di spaccio, è stato sequestrato insieme allo stupefacente, risultato poi essere hashish per una quantità di 75 grammi.

L'arrestato è stato poi identificato, le sue iniziali sono A.F. è del '91 di nazionalità ghanese e aveva già dei precedenti specifici. Per lui le accuse sono state di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Trattenuto per una notte nelle camere di sicurezza della questura, il giovane è stato giudicato con rito direttissimo oggi, 29 dicembre. L'arresto è stato convalidato e il gip ha disposto il divieto di dimora in Veneto. L'udienza è stata rinviata al 20 aprile 2018.