Approvato il bilancio del Comune di Verona, accolti 28 emendamenti

Il consiglio comunale di Verona ieri, 12 marzo, ha approvato, con 21 voti favorevoli e 10 contrari, il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

Dopo la presentazione e il confronto tra giunta, maggioranza e opposizione, sono stati discussi gli emendamenti. Le proposte di modifica al bilancio comunale sono state 782. Di queste 414 sono state dichiarate inammissibili e 70 sono state esaminate. Sono stati trasformati in Ordine del Giorno ed accolti 28 emendamenti: 13 presentati dal PD, 11 da Sinistra in Comune, 3 da Ama Verona e Lista Tosi, 1 dal Movimento 5 Stelle.

Fra gli emendamenti accolti, si rilevano: i documenti a firma del capogruppo di Sinistra in Comune Michele Bertucco che prevedono la destinazione di 15mila euro ad un fondo per combattere il disagio giovanile; di 15mila euro ad un fondo per il miglioramento della qualità dell'aria; di 20mila euro per attività di controllo e adempimenti di legge sulle cave. Accolti anche gli emendamenti dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Marta Vanzetto, che prevedono la destinazione di 100mila euro per rifacimento di servizi igienici sanitari alle scuole primarie e secondarie di primo grado e l'incremento di 20mila euro per il sostegno didattico di studenti dislessici e disgrafici nella scuola primaria e secondaria; e Alessandro Gennari, che prevedono la destinazione di 100mila euro per il fondo nuovo povertà; di 35mila euro al sociale. Accolti l'emendamento a firma del capogruppo Verona Civica Tommaso Ferrari, che prevede la destinazione di 10mila euro per la valorizzazione delle biblioteche di quartiere; l’emendamento a firma congiunta dei consiglieri Verona Civica Ferrari e Gruppo Misto Anna Leso, che prevede la destinazione di 10mila euro per incentivare la fruizione turistica di aree esterne al centro storico. Del gruppo consiliare Gruppo Misto accolto anche l'emendamento per la destinazione di ulteriori 50mila euro per il progetto di accoglienza in favore di neo maggiorenni e giovani adulti in stato di grave disagio; e l'emendamento a firma congiunta Gruppo Misto e PD, che destina 50mila euro come maggiore contributo alle scuole dell'infanzia e nidi paritari. Della Lega, a firma della consigliera Laura Bocchi, accolto l'emendamento che incrementa di 10 mila euro i fondi a disposizione di progetti per la sicurezza e la salute pubblica legata al comparto animali e gestione fauna selvatica in città. Del gruppo consiliare Ama Verona, accolto l'emendamento che incrementa di 1.000 euro le risorse a disposizione della attività della sesta circoscrizione. Del gruppo consiliare PD, firmataria la capogruppo Carla Padovani, accolto l'emendamento che impegna ulteriori 3mila euro per progetti della Garante dei detenuti.

Il bilancio 2018 pareggia nel corrente esercizio a 558.763.551 euro. La spesa presenta per l'anno in corso un totale di circa 309 milioni, registrando rispetto al 2017 una crescita delle risorse della spesa corrente pari a 6 milioni di euro, reperiti senza nuovi aggravi nelle tassazioni comunali, con Irpef invariata. Più risorse a cultura e turismo, per circa 1 milione 800mila euro, e al personale dipendente, con nuovo accantonamento di circa 1 milione 300mila euro per il rinnovo contrattuale previsto entro il 2018.

Il bilancio 2018-2020 presenta entrate tributarie pari a circa 205 milioni 230 mila euro, di cui 62 milioni da Imu, 26 milioni 500mila da Tasi, 44 milioni 777mila da Tari, 3 milioni da imposta di soggiorno e 3 milioni 700mila euro da pubblicità ed affissioni; entrate per trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici, pari a circa 35 milioni 950mila euro; entrate extratributarie per 79 milioni 668mila euro.