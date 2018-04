Tornano Verona Antiquaria a San Zeno e l'ingresso a un euro nei Musei Civici

Come tutte le prime domeniche del mese, torna anche quest'oggi, domenica 1 aprile 2018 nel quartiere di San Zeno, l'appuntamento con Verona Antiquaria il mercato dell'antiquariato promosso dall'Associazione Culturale Retrobottega e dal Comune di Verona.

I banchetti saranno collocati in Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio, Piazza Pozza, Via S. Procolo, Via Lenotti e Via Porta San Zeno. Il mercatino resterà aperto dalle ore 8.00 alle 17.00 e saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il Nord Italia, che offriranno ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

L’Associazione Culturale Retrobottega, promotrice dell’iniziativa insieme al settore Commercio del Comune di Verona, vuole includere tutto il quartiere con una proposta tematica che coinvolgerà anche i commercianti di S. Zeno negli allestimenti e nei menù del giorno. Ogni prima domenica del mese un tema diverso, ma non solo: saranno infatti organizzati anche eventi collaterali tematici e spettacoli, rivolti non solo agli adulti ma anche per i più piccoli.

Viabilità e provvedimenti

Dalle ore 6.00 alle ore 21 di domenica divieto di sosta permanente a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, nelle seguenti vie e piazze del quartiere:

piazza Corrubbio

piazza Pozza

piazza San Zeno

via San Procolo

via Porta San Zeno

via Lenotti, tratto tra piazza Pozza e via Scarsellini

Dalle ore 6.00 alle ore 21 di domenica divieto di transito a tutti i veicoli nelle medesime strade e piazze elencate sopra.

Ingresso a 1 euro nei musei civici

La prima domenica del mese, da ottobre a maggio, è inoltre prevista la tariffa unica di 1,00 euro nei seguenti musei e monumenti civici:

Museo di Castelvecchio

Museo Lapidario Maffeiano

Tomba di Giulietta e Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle"

Museo Archeologico e Teatro Romano

Museo di Storia Naturale (chiuso a Pasqua)

Anfiteatro Arena

Casa di Giulietta

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione Torre del Lamberti

Nel caso vi siano mostre in corso e nei rimanenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, sono in vigore le tariffe ordinarie di ingresso.

Orari musei e monumenti durante le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, gli orari di apertura al pubblico dei musei e monumenti civici subiranno alcune variazioni.

Domenica 1 e lunedì 2 aprile, i seguenti musei saranno aperti dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30): Museo di Castelvecchio, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo Lapidario Maffeiano, Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, Anfiteatro Arena, Casa di Giulietta.

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione e la Torre dei Lamberti, per entrambe le giornate festive, saranno aperte dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.15).

Il Museo di Storia Naturale rimarrà chiuso il giorno di Pasqua e riaprirà il 2 aprile, dalle 14 alle 18. La Chiesa di San Giorgetto resterà chiusa in entrambe le giornate.