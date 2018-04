Il Comune di Verona prova ad allargare il Mobility Day oltre i propri confini

Il Mobilty Day di Verona potrebbe allargarsi ai 18 comuni vicini al capoluogo. Ha avuto, infatti, esito positivo il primo incontro tra l'amministrazione veronese e i dodici referenti del Piano di azione e risanamento della qualità dell’aria, tenutosi oggi, 17 aprile, alla palazzina Masprone. Un incontro voluto dagli assessori all'ambiente Ilaria Segala e alla mobilità Luca Zanotto del Comune di Verona, i quali vogliono condividere la filosofia e gli obiettivi del Mobility Day.

Mancano infatti pochi giorni all'ultima domenica dedicata alla mobilità sostenibile organizzata a Verona e gli assessori che hanno seguito il progetto stanno lavorando alla seconda edizione dell'iniziativa, che dovrebbe partire il prossimo autunno e che vuole essere il più allargata e partecipata possibile. L'obiettivo è coinvolgere i comuni limitrofi e le realtà interessate in un più ampio progetto, che esca dai confini comunali e che punti alla condivisione di strategie e progettualità per incentivare la mobilità alternativa, a vantaggio della qualità dell'aria e dell'ambiente.

I messaggi che si vogliono mandare ai cittadini sono che il Mobility Day offre un'alternativa concreta e sostenibile per vivere il centro cittadino; permette di scoprire che spostarsi a bici o a piedi è meno complicato di quanto si pensa e, anzi, oltre ad essere la scelta ecologicamente più giusta, può risolvere anche problemi di traffico e parcheggi; incentiva l’uso del trasporto pubblico come scelta più comoda ed economica.

Ampliare la Ztl ai comuni dell'area metropolitana è un obiettivo ambizioso ma necessario per arrivare al cambio di filosofia che porti a preferire i mezzi di mobilità sostenibili all'auto - ha affermato Zanotto - Naturalmente servono servizi adeguati, a cominciare dalle piste ciclabili, i parcheggi scambiatori, un trasporto pubblico efficiente e all'avanguardia. Tutti fronti aperti su cui stiamo lavorando con buoni risultati.

"Le azioni e i progetti da condividere con il territorio circostante sono molti, e vanno dal trasporto integrato alla creazione di nuovi ecosportelli alle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole della provincia - ha aggiunto Segala - Le opportunità non riguardano solo i benefici su traffico e inquinamento, ma si presentano numerose anche a livello culturale e sociale.

All'incontro erano presenti Ottorino Piazzi per l'Arpav, Andrea Lauria per l'Ulss 9 Scaligera e i rappresentanti dei comuni di Bussolengo, Buttapietra, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Villafranca.