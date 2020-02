Vento forte nel Veronese: solleva una lastra della copertura del Policlinico

Le forti raffiche di vento che nella giornata di martedì si sono abbattute sul Veronese, come indicato dalle previsioni, hanno causato alcuni disguidi alla cittadinanza.

Alcuni problemi sono stati registrati alla segnalatica stradale e alcuni teli, magari non fissati in maniera adeguata, sono stati strappati via dai balconi, mentre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all'ospedale di borgo Roma, a Verona.

Le folate infatti sono riuscite ad infilarsi sotto una lastra di metallo della copertura, riuscendo in parte a sollevarla. Intorno alle 14.30 allora i pompieri sono arrivati sul posto con due mezzi per sistemare la piastra del reparto di odontostomatologia. Accompagnati sul posto dal personale del policlinico, hanno tagliato la pesante lamiera che il vento aveva "modellato", evitando così che potesse provocare disagi più pesanti: un lavoro durato quasi tre ore, dopodiché i vigil del fuoco hanno fatto ritorno in centrale.