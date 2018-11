Maltempo a Malcesine, raffiche di vento a più di 130 chilometri orari

Sono stati al lavoro anche questa mattina, 31 ottobre, i vigili del fuoco veronesi per il taglio di rami e piante pericolanti in via Gardesana e in altre strade di Malcesine, dopo il vento forte che si è abbattuto l'altra notte. Si parla di un vento di oltre 130 chilomentri orari, capace persino di scoperchiare il tetto di un hotel. Tanti gli alberi caduti soprattutto nelle zone del centro storico e del porto e insieme ai pompieri anche gli uomini della protezione civile hanno lavorato per ripristinare la viabilità nelle strade ostruite. La fase dell'emergenza è comunque terminata ed è in corso di completamento la fase di sistemazione e ripristino di quanto è stato danneggiato.