In ospedale gli trovano venti ovuli di droga nello stomaco: 27enne denunciato

Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale di Trento, il 27enne una volta fermato per un controllo avrebbe ingoiato diversi ovuli di droga e sarebbe quindi stato accompagnato in ospedale per poi venire arrestato. Le radiografie avrebbero infatti rilevato la presenza di almeno venti involucri contenenti sostanze stupefacenti. La vicenda, così come riportato anche da TrentoToday, sarebbe avvenuta nei giorni scorsi a Trento e avrebbe visto coinvolto un cittadino 27enne nigeriano residente a Verona, sospettato di spacciare in piazza Dante e perciò finito in manette.

Il giovane era stato controllato più volte dalla polizia locale che lo aveva notato nelle adiacenze di piazza Dante e nella zona di San Pio X a Trento, intento a frequenti contatti con tossicodipendenti locali. Così come riportato dalla polizia, il 27enne già all'inizio di ottobre sarebbe stato fermato mentre si trovava alla guida sprovvisto di regolare patente e quindi denunciato. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti, il 27enne con precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, sarebbe stato solito compiere la spola tra Verona e Trento con un'auto condotta da un'altra persona (poi denunciata per esercizio abusivo dell'attività di tassista).

Lo scorso 22 ottobre gli agenti avrebbero infatti fermato la vettura dei due e, a quel punto, il cittadino nigeriano avrebbe iniziato a mettersi in bocca lo stupefacente, deglutendo più volte nel tentativo di nasconderlo. A quel punto la polizia locale, che sul veicolo spiega di aver rinvenuto anche della cocaina, avrebbe quindi accompagnato il ragazzo all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove gli esami avrebbero poi rivelato la presenza di almeno 20 ovuli di droga nello stomaco. A quel punto il 27enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.