Oltre 100 grammi di marijuana nascosti in casa: finisce nei guai un ventenne

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino rumeno pregiudicato, classe '97.

Il giovane possedeva infatti nascosti all'interno del proprio domicilio, situato in via Galilei, ben 101 grammi di marijuana, insieme a tutto il materiale idoneo per la preparazione e il confezionamento della droga stessa. L’uomo, questa mattina, dovrà quindi comparire dinanzi al giudice per il rito direttissimo.