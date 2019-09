Picchia e rapina due ragazzi a Verona e Bussolengo, 20enne in carcere

Un ragazzo di vent'anni è stato portato in carcere a Montorio con le accuse di rapina, furto aggravato e lesioni. Le iniziali del nome del giovane sono V.R. e all'inizio di questo mese di settembre avrebbe picchiato e derubato due ragazzi.

Il primo episodio sarebbe avvenuto a Verona, domenica 1 settembre. V.R. si sarebbe avvicinato alla vittima, prendendola poi a calci e pugni, per portargli via le chiavi, il cellulare, il bancomat e circa 150 euro, come riportato da Fabiana Marcolini su L'Arena. Per il rapinato, la prognosi è stata di dieci giorni, per guarire delle ferite e dalle contusioni riportate.

La seconda rapina sarebbe stata a Bussolengo, due giorni dopo. La vittima è un ragazzino di 13 anni, il quale sarebbe stato preso a pugni e V.R. avrebbe usato anche una lattina per colpire il giovanissimo, a cui è stata portata via una collanina d'oro. Per il tredicenne la prognosi è di cinque giorni.

V.R. è stato fermato domenica scorsa, 8 settembre, e in carcere è a disposizione dell'autorità giudiziaria.