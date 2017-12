Tecnici al lavoro anche a Natale, Enel in campo con una speciale task force

Scendono nuovamente in campo in Veneto gli “angeli della luce” di E-Distribuzione per "vegliare" sulle imminenti festività natalizie. Oltre 200 tecnici reperibili nel nordest; più di 100 mezzi speciali e decine di gruppi elettrogeni mobilitati in tutta la regione; linea diretta con la Protezione Civile regionale per eventuali eventi di maggiore criticità: il piano in tre mosse predisposto a presidio del territorio veneto dalla Società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica, punta ad assicurare le migliori condizioni di funzionamento di una infrastruttura che, nella regione, è articolata in 82.000 km di linee ed oltre 42.000 impianti di trasformazione.

«Facciamo tesoro dell'esperienza - sottolinea Roberto Zapelloni, responsabile e-distribuzione Triveneto - ed ogni anno affiniamo e miglioriamo la nostra efficacia di intervento. Pensiamo che il modo migliore di augurare buone feste - conclude Zapelloni - sia far sì che le luci del Natale e nelle case non si spengano mai: per questo obiettivo, con tutti i colleghi, punteremo a fare al meglio il nostro lavoro».

A presidiare e monitorare la situazione, 24 ore al giorno, saranno i due Centri Operativi di Verona e Venezia, veri e propri "cervelli" della rete di distribuzione in grado di monitorare e smistare, istante per istante, l'energia elettrica secondo le esigenze dei clienti e di coordinare l'attività delle squadre di tecnici di e-distribuzione, veri e propri “angeli della luce” in grado di assicurare il loro pronto intervento.

E-distribuzione ricorda che per qualunque segnalazione è possibile contattare il Servizio Guasti al numero verde 803.500 sempre attivo. Il Servizio Segnalazione Guasti impegna circa 140 operatori dislocati sui 28 Centri Operativi della rete di e-distribuzione, ma operanti come un unico team a livello nazionale ed impegnati, sia in condizioni di servizio ordinario per la rete sia in condizioni critiche o di emergenza, a fornire risposte ai clienti e ad assegnare attività di risoluzione dei guasti alle risorse operative sul campo per la risoluzione dei guasti.