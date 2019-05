Blitz della Municipale: venditori di rose e "vedette" alla festa di Santa Rita

Una vera e propria organizzazione di venditori abusivi di rose è stata sgominata mercoledì dalla Polizia municipale di Verona, in occasione della festa di Santa Rita.

In centro, infatti, per tutto il giorno, c’è stato un continuo via vai di fedeli che si recavano alla chiesa di via Arche Scaligere con il mazzo di rose da far benedire alla fine della funzione religiosa.

Centinaia i mazzi di rose sequestrati dai quattordici agenti impegnati per tutta la giornata nel contrastare il fenomeno della commercio abusivo in centro storico, anche su richiesta degli stessi commercianti, che lamentano la concorrenza sleale da parte di soggetti privi di autorizzazione.

Tutti stranieri i soggetti coinvolti nella vendita abusiva delle rose. Ad un soggetto cingalese, che faceva la spola tra il deposito delle rose vicino a piazza San Tomaso e piazza dei Signori, oltre alle sanzioni, è stato notificato l'ordine di allontanamento.

Gli altri venditori, tutti cittadini indiani, bengalesi e cingalesi, hanno interrotto le vendite grazie alle "vedette", che avvisavano della presenza della Polizia municipale.

«Un’operazione in difesa dei commercianti di Verona, di chi paga gli affitti e di chi fa regolarmente il proprio lavoro – commenta l’assessore alla Sicurezza -. Abbiamo previsto quest’iniziativa dedicata proprio all’abusivismo. In questo caso si tratta di veri gruppi organizzati, con tanto di "vedette" per monitore l’arrivo degli agenti. Un intervento mirato anche alla sicurezza, non solo dei cittadini, ma anche dei numerosi turisti presenti in città».