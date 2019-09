Evasione fiscale milionaria sulla vendita online di auto: 1329 persone truffate

Sarebbe stata ricostruita un'evasione fiscale milionaria e centinaia di fraudolente immatricolazioni di autoveicoli presso il Dipartimento Trasporti Terrestri. Individuate 1.329 persone truffate in tutto il territorio nazionale, tra le quali sarebbero presenti anche veronesi, vicentini, bellunesi, rodigini, trevigiani e venezia. Agli esiti della prima fase dell’operazione Cars Lifting, condotta nel mese di marzo 2019 nei confronti di un sodalizio criminale operante nella commercializzazione on-line di autoveicoli di pregio di provenienza tedesca (Porsche, Mercedes, Audi, Bmw), erano stati indagati 18 soggetti in tutta Italia (di cui 5 destinatari di provvedimenti cautelari personali) e disposti provvedimenti di sequestro per equivalente per circa 5 milioni di euro.

Nei mesi successivi, su delega della Procura della Repubblica di Udine, l’attività investigativa della guardia di finanza è proseguita, in Italia e all’estero, anche ricorrendo a strumenti di collaborazione internazionale. Nel corso delle nuove indagini sarebbero stati chiariti i contorni oggettivi e soggettivi delle attività criminali poste in essere da una associazione che operava in tutta Italia nella commercializzazione di centinaia di autoveicoli, perlopiù di lusso, nella più totale inosservanza degli obblighi fiscali, per i quali sono stati ora quantificati complessivamente ricavi non dichiarati per 35.870.000 euro (con un’IVA evasa di 7.200.000 euro). Inoltre, grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche il cui ruolo è al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale sarebbe riuscita, presso alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Treviso, Roma, Latina Palermo), a sottrarsi alle disposizioni di legge “antievasive”, che non consentono l’immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria (e quindi il rilascio dei libretti di circolazione e delle targhe) senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell’I.V.A..

Per aggirare la corretta procedura di immatricolazione sarebbero state attuate modalità truffaldine, mediante la presentazione di documentazione ideologicamente falsa, nonché contraffacendo la firma degli ignari soggetti acquirenti. Ancora, le investigazioni avrebbero fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita: gli autoveicoli commercializzati spesso avrebbero subito una riduzione del chilometraggio (dal 50% al 70% di quello reale) agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi; le manomissioni sarebbero avvenute presso due autofficine, ubicate a Padova e nella provincia di Treviso, asservite all’associazione criminale. Infine sarebbe stato accertato, in contesti non episodici, il perfezionamento di operazioni di vendita con l’incasso di anticipi e, talvolta, dell’intero corrispettivo (anche per 30/40 mila euro), senza poi provvedere alla consegna dell’auto, sovente, avviando più trattative per la cessione del medesimo autoveicolo a più acquirenti.

In aggiunta alle evasioni fiscali sarebbero stati, quindi, quantificati ulteriori introiti illeciti per 2.150.000 euro, provenienti da versamenti corrisposti dagli acquirenti per “vendite” di autoveicoli, in realtà mai concluse. Malgrado le evasioni e condotte illecite descritte dalla guardia di finanza, le operazioni commerciali dell’organizzazione criminale (canalizzate attraverso noti e importanti siti internet specializzati nell’intermediazione di autoveicoli, risultati del tutto ignari dei reati), erano, tuttavia, di notevole capacità attrattiva, tenuto conto dei prezzi estremamente competitivi offerti, evidentemente consentiti sia dalla artificiosa riduzione del chilometraggio delle auto (che ne elevava il valore economico delle stesse), che dal seriale “risparmio” del versamento dell’IVA dovuta all’Erario.

Nel prosieguo delle indagini il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Udine, ha emesso altri due provvedimenti di arresto nei confronti di membri del sodalizio criminale, già eseguiti dalla guardia di finanza, che ha inoltre determinato ulteriori provvedimenti suo patrimoni degli indagati, attualmente 20 soggetti residenti nelle provincie di Pordenone, Udine, Roma, Latina, Palermo, Treviso, Gorizia e Padova. Allo stato attuale risultano sequestrati i seguenti beni e valori, per un controvalore stimato di 3.500.000 euro, tra cui, in particolare:

126.000 euro in contanti o saldi di c/c bancari (di cui 42.000 euro depositati in istituto di credito austriaco);

2 ville, di cui una con finiture ed arredamenti di lusso, piscina e ampio terreno;

3 appartamenti;

quote di una società proprietaria di una tenuta agricola;

75 automobili di grossa cilindrata di marca Porsche, BMW, Mercedes e Audi, nonché auto storiche americane (Chevrolet) ed europee (Fiat, Mercedes, Citroen);

12 motociclette (Harley Davidson, Ducati, Vespa, Laverda, Benelli, Suzuki);

21 orologi di lusso (marchi Rolex, Cartier, Gucci, Tudor, Breitling e Audemars Piguet);

13 opere d’arte d’autore (dipinti e sculture);

una cantina costituita da 836 bottiglie di distillati e vini di estremo pregio e rarità.

L’autorità giudiziaria udinese, inoltre, ha disposto il sequestro delle carte di circolazione rilasciate a 635 autoveicoli commercializzati in tutta Italia, in precedenza fraudolentemente immatricolati senza versare l’IVA.

Il competente ufficio del Ministero dei Trasporti ha disposto, tramite le proprie articolazioni territoriali, una nuova immatricolazione delle autovetture Ulteriori 140 autovetture, la cui immatricolazione (sempre irregolare) non era ancora conclusa, sono state sottoposte a “vincolo ostativo”, per le quali gli uffici del Dipartimento dei Trasporti hanno poi concluso l’iter, solo dopo aver ricevuto le attestazioni di pagamento dell’IVA (altrimenti non corrisposta) per complessivi 704.679 euro; Allo stato attuale sono 1.329 gli acquirenti, residenti in 20 regioni del territorio nazionale (per 97 province), degli autoveicoli commercializzati con tali modalità, dei quali 170 hanno presentato querela per i reati di truffa connessi alla compravendita delle autovetture.