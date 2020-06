In scooter vicino ai bidoni per vendere eroina: 32enne finisce in manette

Un altro spacciatore è finito in manette in città. Sono stati i carabinieri della compagnia di Verona, nel pomeriggio di martedì, ad arrestare un uomo di origini tunisine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il tutto si è svolto in via Dandolo, nel quartiere Saval, dove lo straniero, pregiudicato e noto alle forze dell'ordine, è stato visto fermarsi mentre si trovava in sella al suo scooter Scarabeo, vicino ad alcuni bidoni dell'immondizia dove spesso sarebbero soliti stazionare alcuni tossicodipendenti. Notando l'equipaggio della sezione radiomobile, K.S. (queste le iniziali) avrebbe assunto un atteggiamento guardingo, tale da indurre i militari ad intervenire prima potesse darsi alla fuga. Una volta bloccato è stato dunque perquisito e trovato in possesso di due involucri in cellophane contenti 10 grammi di eroina in tutto. Una volta che il "narcotest" ha confermato la qualità dello stupefacente, il 32enne è stato arrestato e condotto in cella a dispozione dell'autorità giudiziaria.

Nella mattinata di giovedì si è tenuto il processo con rito direttissimo: convalidato il provvedimento, è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Veroba, in attesa dell'udienza del 18 settembre.

