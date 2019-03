Trovato a vendere cocaina, viene arrestato e si giustifica: «Sono senza lavoro»

Lo hanno ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti: nella tarda serata del 17 marzo, i carabinieri della stazione di Pastrengo hanno tratto in arresto un 38enne di origini marocchine, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

I miliari erano impegnati nel consueto servizio di controllo in paese, quando hanno sorpreso il nordafricano a cedere poco più di 5 grammi di cocaina ad un italiano residente nel comune di Pastrengo, in cambio di 400 euro. È scattato subito dunque l'intervento degli uomini dell'Arma, che hanno messo fine alla compravendita mentre lo spacciatore, colto in flagranza di reato, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, cercando di giustificarsi dicendo di essere privo di lavoro e di aver trovato nello spaccio di droga una forma di sostentamento. Un impiego piuttosto redditizio, dal momento che durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato quasi 2000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

Arrestato, il 38enne è comparso lunedì mattina davanti al giudice di Verona che, oltre a convalidare il provvedimento, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte alla settimana.