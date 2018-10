Vende droga ai ragazzini, ma alla fine viene acciuffato dai carabinieri

Era da un po' di tempo che i carabinieri della stazione di Legnago cercavano uno spacciatore che vendeva droga ai ragazzi italiani ed extracomunitari. Così, appostati lungo le rive dell'Adige, il Comandante ed un altro militare hanno atteso con pazienza l'arrivo dell'uomo, avvenuto nel pomeriggio di lunedì.

Ma quando il pusher si è visto scoperto, con gli uomini dell'Arma pronti a piombargli addosso, si è dato alla fuga e ha gettato un involucro nel fiume. Un tentativo però che non è andato a buon fine: I. M., cittadino marocchino classe 1981, senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato infatti bloccato, mentre l'involucro di plastica, contenente 25 grammi di hashish già suddivisi in dosi, è stato recuperato da un carabiniere dalle gelide acque del fiume.

Addosso al nordafricano sono stati poi trovati altri 4 grammi della medesima droga ed è stato quindi condotto in caserma per essere sottoposto alle operazioni di rito e successivamente dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della Compagnia di Legnago, è stato portato martedì mattina in Tribunale a Verona per la direttissima, dove il giudice Carrara ha convalidato il provvedimento e, in seguito al giudizio abbreviato, ha condannato I.M. ad 1 anno e 4 mesi, oltre ad infliggerli 2000 euro di multa e l'obbligo di firma quotidiano presso la stazione dei carabinieri di Legnago.