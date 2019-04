Maltempo sul lago, pompieri intervengono in aiuto di velisti in difficoltà

Complice il meteo poco favorevole e il lago mosso, quest'oggi, domenica 28 aprile, due velisti si sono trovati in difficoltà nelle acque del lago di Garda nei pressi di Punta San Vigilio. La segnalazione, giunta dalla guardia costiera ai vigili del fuoco di Bardolino, ha quindi fatto scattare le operazioni di soccorso. I pompieri, intervenuti dal distaccamento di Bardolino, hanno svolto il recupero dell'imbarcazione riuscendo nel giro di breve a metterla in sicurezza, senza particolari conseguenze per gli occupanti.