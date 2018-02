Lo vede rubare una bici: cittadino chiama la Polizia e blocca il ladro

I suoi loschi movimenti non sono passati inosservati agli occhi di un solerte cittadino, che ha avvisato le forze dell'ordine, prima di bloccare lui stesso la fuga del malvivente. Erano le 16.15 circa del 19 febbraio, quando in via Stella, all'altezza del civico 16, I.M., un 31enne pregiudicato di origine pakistana, è stato arrestato dagli uomini della squadra Volanti con l'accusa di tentato furto aggravato.

Quel pomeriggio un cittadino stava passeggiando lungo la via del centro storico di Verona, quando ha notato il 31enne vicino ad una rastrelliera nel momento in cui ha estratto dalla tasca un trancino, utilizzato per "liberare" una bici dalla catenina che la legava. Una volta compiuta l'operazione il pakistano si è allontanato con il velocipede rubato, ma il testimone del fatto era rimasto sul posto e, dopo aver allertato la sala operativa del 113, ha bloccato il ladro.

Giunti sul luogo, gli agenti hanno identificato il malfattore e lo hanno tratto in arresto.

Martedì mattina si è celebrato il rito per direttissima, che ha visto il giudice infliggere allo straniero una pena di 8 mesi di reclusione e una multa di 400 euro.