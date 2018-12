Vandali nel bagno del cimitero di Lugagnano, Mazzi: «Genitori assenti»

Ecco cosa troveranno al cimitero di Lugagnano i nostri cittadini.

E poi quattro foto in cui si vede come è stato ridotto il bagno del cimitero nella frazione di Sona. Tutto pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Sona. Un atto di vandalismo, i cui autori saranno riconosciuti «attraverso le telecamere», si legge sul social network, ma l'amministrazione ha già dei sospetti. «Sono nostri ragazzi, che già hanno danneggiato il monumento, appiccato fuochi al parco giochi, un piccolo branco che nessuno si prende la briga di segnalare e che fino ad ora, non abbiamo voluto mettere nei guai - si legge su Facebook - Chiediamo ai loro genitori: sapete cosa fanno i vostri ragazzi? Spiegate loro che tutto ha un prezzo e che non è corretto che a pagare sia sempre il Comune».

Tra i commenti, è intervenuto anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, per fornire un ulteriore chiarimento.