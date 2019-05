Staccata targa dell'Anpi Verona, Alessia Rotta (PD): «Un gesto vile»

All'Anpi e all'Istituto veronese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea va la mia piena solidarietà.

Lo ha dichiarato la parlamentare veronese del Partito Democratico Alessia Rotta per commentare un atto vandalico di cui la stessa Rotta ha dato notizia. Ignoti avrebbero rimosso la targa dalla sede dell'Istituto veronese per la storia della resistenza e dell'Anpi, in via Cantarane.

«Un gesto vile, non ripreso da nessuna videocamera di sorveglianza, alla faccia delle migliaia che Salvini e i suoi sodali veronesi hanno detto di mettere ovunque - ha aggiunto Rotta - Quella sede non solo non è stata adeguatamente controllata e difesa dopo le ripetute minacce, ma addirittura il sindaco Sboarina nei mesi scorsi aveva ipotizzato di revocarne la concessione all'Anpi». Il riferimento è alla polemica tra il primo cittadino di Verona e la sede locale dell'Anpi per una serata pubblica sulle foibe organizzata dall'associazione dei partigiani.