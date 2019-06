Vernice su libri e documenti nell'archivio della biblioteca: «Inqualificabile atto vandalico»

Alcuni vandali si sarebbero introdotti negli archivi della biblioteca comunale di Bussolengo, spargendo vernice e finendo con il rovinare diversi libri e documenti, in alcuni casi anche antichi e rari.

Commentado il triste episodio, avvenuto nell'edificio di piazza Vittorio Veneto mercoledì, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi ha usato toni fermi di condanna: «Non ho parole per descrivere questo inqualificabile atto vandalico ai danni della nostra biblioteca. Un luogo sul quale abbiamo e stiamo investendo molto, frequentato da tantissimi ragazzi e centro culturale del nostro paese».

«Il danno purtroppo è notevole, - ha quindi aggiunto il primo cittadino di Bussolengo - e anche alcuni preziosi libri pronti per il restauro sono stati gravemente danneggiati. In collaborazione con i carabinieri e la polizia locale, - ha quindi concluso Brizzi - stiamo cercando di chiudere il cerchio sui possibili autori, chiunque possa aiutarci non esiti a contattare la polizia locale o i carabinieri».