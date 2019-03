Raid vandalici e specchietti delle auto spaccati nella zona di borgo Roma

La richiesta avanzata dai Cocai, gli esponenti di Generazione Verona, di potenziare il Commissariato di Polizia e la Delegazione di Verona Sud della Municipale, trova un nuovo fondamento dopo i furti avvenuti all'edicola di via San Giacomo e alla basilica di Santa Teresa del Gesù Bambino.

Nella notte di giovedì, in piazza Nikolajewka, un raid vandalico ha preso di mira le auto in sosta nella zona: nessun furto è stato commesso, ma sono stati spaccati, a calci o a bastonate, gli specchietti retrovisori dei veicoli.

Partite dai vari gruppi Facebook, le segnalazioni sono arrivate alla Questura di Verona, che sta tenendo ancor più monitorata la zona con le sue Volanti, mentre la Squadra Mobile sta cercando indizi e testimonianze per risalire ai colpevoli, senza tralasciare gli eventuali filmati delle telecamere della zona.