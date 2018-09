Vandali prendono di mira il monumento per i caduti della Divisione Acqui

È un atto vandalico grave perché offende non solo la memoria dei nostri soldati, ma anche l’intera città che solo due giorni fa (venerdì, ndr) si è stretta nella commemorazione della Divisione Acqui e della sua tragica fine. Ringrazio la signora che ha segnalato l'accaduto al giornale l’Arena, la collaborazione dei cittadini e il loro senso civico sono preziosi alle istituzioni per svolgere al meglio il proprio compito. Infatti, grazie alle telecamere a difesa del monumento nazionale, la Polizia municipale sta già facendo le indagini per l’identificazione dei teppisti. Nella città che amministro, non viene in alcun modo accettato l’oltraggio ai simboli della nostra nazione e della valorosa storia dell'esercito italiano.

È il commento del sindaco di Verona, Federico Sboarina, sull'atto vandalico compiuto nel pomeriggio di sabato ai danni del monumento dedicato ai settemila soldati della Divisione Acqui, situato in circonvallazione Oriani. Solamente venerdì si era tenuta la cerimonia per commemorare i soldati caduti a Cefalonia e Corfù nel 1943, alla quale erano presenti anche 5 superstiti, e il giorno dopo 4 persone hanno rovinato quel luogo di memoria.

La loro azione è stata ripresa dalle telecamere ed è scattata poco prima delle 16 per conludersi alle 17. I vandali si sono appropriati delle corone di fiori depositate, con uno di loro che è stato ripreso mentre l'appoggiava al suo posto vedendo arrivare gente, salvo poi lanciarla nel vallo.

Con le immagini nelle mani della Polizia municipale, le indagini hanno preso il via per risalire all'identità dei 4 individui.