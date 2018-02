Sorpresi ad imbrattare Ponte Pietra. Denunciati due giovani dai vigili

Il consiglio della polizia municipale di Verona è sempre quello di segnalare, perché è vero che la videosorveglianza è un ottimo deterrente ma non sempre le indagini che partono dall'individuazione di un reato tramite le telecamere sono brevi o hanno esito positivo. Quindi telefonare o avvertire i vigili, come hanno fatto alcuni residenti che avevano notato due giovani imbrattare Ponte Pietra con un pennarello. Hanno chiamato la polizia municipale che ha girato la segnalazione alla pattuglia più vicina. I vigili hanno così sorpreso i due vandali che sono stati denunciati per imbrattamento. I due ora rischiano il carcere e una multa fino tremila euro perché l'imbrattamento è stato compiuto su un bene di interesse storico e artistico, come riportato da TgVerona, e nel caso fossero recidivi la multa potrebbe arrivare anche a diecimila euro.