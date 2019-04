Distrutto il monumento ai carristi di Valeggio sul Mincio, l'ira del sindaco: «Vile gesto»

Vandali in azione a Valeggio sul Mincio. A segnalarlo è stato direttamente il primo cittadino del Comune scaligero Angelo Tosoni, il quale ha pubblicato sui social una fotografia che ritrate il busto dedicato ai "carristi" visibilmente distrutto, con i resti dello sfregio lasciati in bella mostra.

Durissimo il commento del sindaco valeggino che ha annunciato repentine misure di contrasto per quanto avvenuto all'interno del parco di Ichenhausen sede del monumento danneggiato: «È una questione di ore...poi i responsabili risponderanno del vile gesto, fosse l'ultima cosa che faccio da sindaco!».

Nel frattempo vi è stato anche chi in queste ore, sempre tramite i canali social, ha denunciato un altro atto vandalico che, questa volta, sarebbe avvenuto nei pressi delle scuole elementari di Valeggio sul Mincio. Secondo una testimonianza, qualcuno si sarebbe introdotto all'interno dell'istituto per rubare poi dei budini dalla mensa scolastica e infine lanciarli in giardino e sulla porta del retro, finendo con l'imbrattare tutto.