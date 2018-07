Si perdono in Valsorda per raggiungere il Ponte tibetano: 21enni salvate

Erano partite per raggiungere il Ponte tibetano, ma hanno smarrito il sentiero e si sono perse in Valsorda.

Si tratta di due 21enni di Peschiera del Garda, che hanno poi inviato la propria posizione tramite Whatsapp ai carabinieri. Alle 12.50 quindi la centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona di quanto avvenuto: gli operatori hanno dunque eseguito una seconda geolocalizzazione tramite l'applicazione per smartphone in dotazione, che ha però evidenziato un punto molto più distante rispetto al precedente.

Sono partite dunque due squadre, una dal basso e una dall'alto da Malga Biancari, finché le due giovani disperse non hanno risposto ai richiami e sono state individuate in una vallata laterale assai impervia della Valsorda. Dopo averle assicurate, i soccorritori allora hanno attrezzato con una corda fissa un traverso esposto per farle passare in sicurezza, dopodiché le hanno riaccompagnate sul sentiero e da lì alla loro macchina.