In vacanza a Lignano Sabbiadoro, turista veronese muore per un malore

Un turista veronese è deceduto nella notte tra sabato e domenica, 18 e 19 agosto, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L'uomo si chiamava Valentino Tranquilli, era del '53, ed è stato colto da malore, come riportato da UdineToday. Al suo alloggio, in viale Centrale, sono accorsi i sanitari che hanno provato a rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri lignanesi.