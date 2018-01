La veronese Valentina Bellè sarà Dori Ghezzi nel film su Fabrizio De André

È ancora Valentina Bellè e Luca Marinelli. La giovane attrice veronese ha recitato un'altra volta insieme all'attore romano.

Dopo aver vestito i panni di Fulvia nella trasposizione cinematografica del romanzo di Beppe Fenoglio "Una questione privata" diretta dai fratelli Taviani, Valentina Bellè sarà Dori Ghezzi in "Principe libero" di Luca Facchini, biopic su Fabrizio De André che uscirà in anteprima al cinema il 23 e 24 gennaio prima di essere trasmesso in due puntate su Rai Uno a febbraio. Nei due film, il ruolo da protagonista è ricoperto da Luca Marinelli che è stato il partigiano Milton raccontato nella storia di Fenoglio e sarà Fabrizio De André nel "Principe libero".

Per Valentina Bellè una prova d'attrice non facile, anche perché Dori Ghezzi ha seguito le riprese del film e ha potuto confrontarsi più volte con la Bellè sul set.