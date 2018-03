A Valeggio le torri del Castello scaligero riaprono i battenti ai visitatori

Da sabato 17 marzo 2018 riaprono alle visite le torri del monumento simbolo di Valeggio sul Mincio.

Il Castello Scaligero (X – XIV secolo) ritorna ad accogliere turisti e valeggiani ogni weekend e festivi, da Marzo a Settembre, il mattino dalle ore 10 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Per poter ammirare, dalle sommità delle sue torri merlate, l’affascinante paesaggio delle colline moreniche, dell’abitato di Valeggio e della valle del Mincio si dovranno salire i quasi 130 gradini che percorrono i 30 metri del mastio scaligero, con la possibilità di fermarsi al livello intermedio corrispondente alle torri minori.

All’ingresso, verrà consegnata al visitatore una piccola brochure informativa, con la storia del castello ed altro materiale riguardante i principali punti di interesse dei dintorni e per i più piccoli… La tenebrosa e sfortunata leggenda del fantasma Andriolo da Parma li aspetta!

Il Castello Scaligero è raggiungibile unicamente a piedi o in bicicletta, percorrendo Via degli Scaligeri: una distensiva passeggiata, tra ville liberty ed ariosi parchi privati. Per i diversamente abili è possibile raggiungere il Castello in auto. Da lì è possibile raggiungere Borghetto, percorrendo il sentiero a gradoni che scende verso il borgo, illuminato di sera. L’ingresso alle torri prevede un biglietto del costo di 2 euro, mentre è gratuito fino ai 13 anni.

"È sempre un momento importante rendere completamente fruibile il nostro bellissimo castello – dice Leonardo Oliosi, assessore alla cultura – perché è un punto di riferimento storico e culturale del nostro territorio per tutti i visitatori e offre una vista mozzafiato a tutto il nostro bellissimo paesaggio. Quest’anno abbiamo sistemato la strada di via degli Scaligeri, che porta al castello e che era dissestata a causa delle radici degli alberi, per agevolare la possibilità di accedere al monumento".