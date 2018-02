Parco della Lessinia, Valdegamberi: "Zanoni mente sapendo di mentire"

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ha replicato alle affermazioni dell'esponente del PD Zanoni sul ridimensionamento del Parco della Lessinia. Zanoni ha parlato di mancata intesa tra Regione ed enti locali che avrebbe fatto rimandare la proposta.

La giunta regionale nei prossimi giorni approverà uno specifico provvedimento per la Lessinia, prendendo atto delle proposte fatte dai consigli comunali che si sono espressi e tralasciando gli altri - ha replicato Valdegamberi - Allo scopo sarà convocata una conferenza dei servizi con i comuni interessati alle modifiche per sugellare l'intesa, come previsto nella norma regionale. Si metta l'anima in pace il consigliere Zanoni: in Lessinia le scelte le determinano i legittimi rappresentanti del territorio, i sindaci in primis, e non le associazioni ambientaliste, suo sponsor politico. A tutti i fanatici che usano l'ambiente come specchietto delle allodole per prendere voti, come lui fa abitualmente, andrebbe presentato invece il conto dei danni che stanno provocando a coloro che vivono e lavorano in montagna e all'ecosistema stesso, a partire da quelli del lupo. In primavera approveremo anche la nuova legge sui parchi veneti. Chiederò che venga introdotto un concetto di parco partecipativo, dando voce nella gestione ai rappresentanti delle proprietà nelle zone parco, e un approccio meno vincolistico di quello attuale.