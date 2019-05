Slavina al rifugio Fraccaroli sul monte Carega: escursionista ferito, nessun disperso

Ha riportato gravi conseguenze, ma non sarebbe in pericolo di vita, l'escursionista travolto da una valanga nella mattinata di martedì 14 maggio al rifugio Fraccaroli, sulle Piccole Dolomiti, al confine tra la provincia di Trento e quella di Vicenza. Oltre a lui non ci sarebbe nessun altra persona coinvolta.

Una sessantina di uomini delle sezioni del Soccorso Alpino venete e trentine hanno sondato l'area della valanga per circa quattro ore alla ricerca di un eventuale disperso. Inizialmente infatti, come riportato da TrentoToday, erano state segnalate due persone travolte dalla slavina. Sembra che la segnalazione sia arrivata da un altro scialpinista presente al momento del distacco. Inoltre sono stati ritrovati sul luogo della valanga oggetti che hanno fatto pensare a più persone travolte. Il Soccorso Alpino è riuscito infine ad accertare che sul posto erano presenti sette alpinisti in tutto al momento della valanga.

L'escursionista travolto, residente a Valdagno in provincia di Vicenza, è stato recuperato dall'elicottero e trasportato all'ospedale S. Chiara di Trento, dove è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Come detto le ricerche sono proseguite fino a metà pomeriggio, con l'ausilio di unità cinofile, oltre ai fondamentali strumenti: Artva e sonda. La possibilità che vi fossero altre persone sotto la neve è stata infine esclusa.