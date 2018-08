Sabato sera in Trentino, tre veronesi segnalati come assuntori di droga

Anche tre ragazzi veronesi sono finiti nella rete di controlli tesa dai carabinieri e dalla guardia di finanza in Trentino sabato sera, 4 agosto. I controlli sono stati eseguiti in Val di Non e hanno portato al ritiro di sei patenti, tre per guida in stato di ebrezza e tre per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, come riportato da TrentoToday.

Nel complesso sono sei le persone segnalate come assuntori di stupefacenti, fra cui i tre veronesi. Sequestrati piccoli quantitativi di hashish e marijuana. In totale, sono stati 42 i veicoli e 116 le persone controllate.